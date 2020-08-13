موجز السوشيال.. رشا مهدي تحتفل بعيد ميلادها.. عائشة بن أحمد تنعى الراحل سناء شافع

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
رحم الله أستاذي العزيز.. عائشة بن أحمد تنعى الراحل سناء شافع
نعت الفنانة عائشة بن أحمد الفنان سناء شافع ، الذى توفى عن عمر ناهز الـ 77 عاما ونشرت صورة تجمعها به من خلال حسابها على انستجرام .
بـ جلسة تصوير صيفية.. رشا مهدي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد
احتفلت الفنانة رشا مهدي اليوم بعيد ميلادها بجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة صيفية ساحرة.
منورة يا قمر.. ريهام أيمن تبهر جمهورها في أحدث ظهور | شاهد
نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
مش بقولكم اني بحضر ڤيديوهات| اسما شريف منير تشارك متابعيها فيديو جديدا
نشرت الاعلامية اسما شريف منير فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
رحم الله أستاذي العزيز.. عائشة بن أحمد تنعى الراحل سناء شافع
نعت الفنانة عائشة بن أحمد الفنان سناء شافع ، الذى توفى عن عمر ناهز الـ 77 عاما ونشرت صورة تجمعها به من خلال حسابها على انستجرام .
بـ جلسة تصوير صيفية.. رشا مهدي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد
احتفلت الفنانة رشا مهدي اليوم بعيد ميلادها بجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة صيفية ساحرة.
منورة يا قمر.. ريهام أيمن تبهر جمهورها في أحدث ظهور | شاهد
نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
مش بقولكم اني بحضر ڤيديوهات| اسما شريف منير تشارك متابعيها فيديو جديدا
نشرت الاعلامية اسما شريف منير فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".