موجز السوشيال.. رشا مهدي تحتفل بعيد ميلادها.. عائشة بن أحمد تنعى الراحل سناء شافع

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:نعت الفنانة عائشة بن أحمد الفنان سناء شافع ، الذى توفى عن عمر ناهز الـ 77 عاما ونشرت صورة تجمعها به من خلال حسابها على انستجرام .احتفلت الفنانة رشا مهدي اليوم بعيد ميلادها بجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة صيفية ساحرة.نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".نشرت الاعلامية اسما شريف منير فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".