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أخبار البلد

رحم الله أستاذي العزيز.. عائشة بن أحمد تنعى الراحل سناء شافع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعت الفنانة  عائشة بن احمد الفنان سناء شافع ، الذى توفى عن عمر ناهز الـ 77 عاما ونشرت صورة تجمعها به من خلال حسابها على انستجرام .


وعلقت عائشة قائلة "رحم الله استاذي العزيز، المبدع ، الانسان الراقي والخلوق د سناء شافع في مكان افضل باذن الله".


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و غيب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.

كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.

و شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.
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