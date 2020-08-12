رحم الله أستاذي العزيز.. عائشة بن أحمد تنعى الراحل سناء شافع

نعت الفنانة عائشة بن احمد الفنان سناء شافع ، الذى توفى عن عمر ناهز الـ 77 عاما ونشرت صورة تجمعها به من خلال حسابها على انستجرام .
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و غيب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.
كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.
و شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.
وعلقت عائشة قائلة "رحم الله استاذي العزيز، المبدع ، الانسان الراقي والخلوق د سناء شافع في مكان افضل باذن الله".
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و غيب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.
كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.
و شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.