رحم الله أستاذي العزيز.. عائشة بن أحمد تنعى الراحل سناء شافع

نعت الفنانة عائشة بن احمد الفنان

، الذى توفى عن عمر ناهز الـ 77 عاما ونشرت صورة تجمعها به من خلال حسابها على انستجرام .









وعلقت عائشة قائلة " رحم الله استاذي العزيز، المبدع ، الانسان الراقي والخلوق د سناء شافع في مكان افضل باذن الله".







اقرا ايضا :



منة فضالى تنعى الفنان سناء شافع.. شاهد



و غيب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.