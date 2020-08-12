منة فضالى تنعى الفنان سناء شافع.. شاهد

نعت الفنانة منة فضالى الفنان الكبير سناء شافع ، والذى توفى عن عمر يناهز الـ 77 عاما .
ونشرت منة فضالى، صورة للراحل، من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت على الصورة: " دكتور سناء شافع.. فى ذمة الله " .
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وفاة الفنان سناء شافع بعد صراع مع المرض
و غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.
كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.
ونشرت منة فضالى، صورة للراحل، من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت على الصورة: " دكتور سناء شافع.. فى ذمة الله " .
اقرا ايضا :
وفاة الفنان سناء شافع بعد صراع مع المرض
و غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.
كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.