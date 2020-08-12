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فن

منة فضالى تنعى الفنان سناء شافع.. شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعت الفنانة منة فضالى الفنان الكبير سناء شافع ، والذى توفى عن عمر يناهز الـ 77 عاما .

ونشرت منة فضالى، صورة للراحل، من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت على الصورة: " دكتور سناء شافع.. فى ذمة الله " .

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وفاة الفنان سناء شافع بعد صراع مع المرض

و غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.

كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.
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