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أخبار البلد

أهم الأخبار.. حظر نشر مؤشرات مجلس الشيوخ.. كورونا للخلف در.. ورمضان صبحي يصدم الأهلاوية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
نشر "صدى البلد"، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها في التقرير التالي.. 



أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه يحظر على وسائل الإعلام إعلانها قبل ذلك، تطبيقًا لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.



حذف مسئولو النادي الأهلي صور رمضان صبحي لاعب الفريق من احتفالية  افتتاح الاستاد الجديد التي أقيمت مساء اليوم بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ونجوم القلعة الحمراء .


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم.

أتاح مجلس الوزراء في قرار جديد لأصحاب بطاقات التموين إضافة المبالغ المالية غير المستخدمة، التي تتبقى من الدعم الشهريّ المقرر للسلع لحاملي البطاقات التموينية.



أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2020.



طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، تركيا بوقف عمليات التنقيب عن النفط في شرق المتوسط فورا.


كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ظهور هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و42 دقيقة فجر يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية). 


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