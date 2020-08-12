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تعليم

السنة الهجرية 1442.. البحوث الفلكية يعلن 20 أغسطس غرة شهر محرم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ظهور هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و42 دقيقة فجر يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية). 

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وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في بيان اليوم، إن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة).

 

كما أضاف انه فيما يخص العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (20 - 42 دقيقة).

 

وأكمل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "وبذلك تكون غرة شهر محرم 1442هـ فلكيًا يوم الخميس 20/8/2020م".

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