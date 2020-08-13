AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمين العليا للأخوة الإنسانية: الشباب كنز متجدد وطاقة لا تنضب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:03 ص
أمين العليا للأخوة
أمين العليا للأخوة الإنسانية
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم

  
أكد المستشار محمد عبد السلام ، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية ، أهمية الشباب كعنصر فاعل من عناصر المجتمع، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للشباب.

وقال عبد السلام ، في تغريدة له على صفحته الرسمية بمناسبة يوم الشباب العالمي، إن الشباب كنز متجدد وطاقة لا تنضب، مشيرا إلى أن توظيف هذه الطاقات الهائلة بالشكل الأمثل من شأنه أن يسهم في نجاح الأمم والمجتمعات . 

وأضاف عبد السلام، لقد أكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية علي ضرورة إشراك الشباب في جهود تعزيز الأخوة، ونشر الوعي بين هذه الفئة التي تمثل مستقبل السلام والنهوض الإنساني.

ويحتفل العالم اليوم 12 أغسطس بـ "اليوم العالمي للشباب" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، وتم الاحتفال به لأول مرة في 12 أغسطس عام 2000. ويهدف الاحتفال هذا العام إلى إبراز السُبل التي تثري بها مشاركة الشباب على جميع الأصعدة المحلية والوطنية والعالمية، فضلا عن استخلاص الدروس عن كيفية تعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في سياسات المؤسسات الرسمية مشاركة فعالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفقا على مواصلة نداءات التضامن العالمي.. شيخ الأزهر يناقش جهود السلام مع بابا الفاتيكان هاتفيا

الصفحات الرسمية للجنة العليا للأخوة الإنسانية تحتفي باليوم العالمي لـ نيلسون مانديلا

إشراك الشباب في الجهود الدولية.. شعار يوم الشباب العالمي 2020

وزير الرياضة يبحث استئناف الأنشطة وفعاليات اليوم العالمي للشباب

وزير الشباب يوافق على استئناف المشروع القومي للإسكواش وفقًا للإجراءات الاحترازية

الأمم المتحدة ومصر تحتفلان باليوم العالمي للشباب

ترشيحاتنا

الوطنية للانتخابات: حظر إعلان أي نتائج لمجلس الشيوخ أو مؤشراتها قبل إعلانها رسميا من الهيئة

إدارة الأحمر حاولت إقناعه و"فلوس بيراميدز" حيرته.. كواليس الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

الأولى على الثانوية الأزهرية: حسيت إنه مقلب من الفرحة.. والفضل في تفوقي يرجع لـ 3 أسباب

الأهلي يحذف صور رمضان صبحي من احتفالية الاستاد

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

رصد التحركات في شرق مصراتة.. المسماري يكشف عن فضيحة جديدة لـ قطر في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو