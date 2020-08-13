أمين العليا للأخوة الإنسانية: الشباب كنز متجدد وطاقة لا تنضب





أكد المستشار محمد عبد السلام ، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية ، أهمية الشباب كعنصر فاعل من عناصر المجتمع، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للشباب.





وقال عبد السلام ، في تغريدة له على صفحته الرسمية بمناسبة يوم الشباب العالمي، إن الشباب كنز متجدد وطاقة لا تنضب، مشيرا إلى أن توظيف هذه الطاقات الهائلة بالشكل الأمثل من شأنه أن يسهم في نجاح الأمم والمجتمعات .





وأضاف عبد السلام، لقد أكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية علي ضرورة إشراك الشباب في جهود تعزيز الأخوة، ونشر الوعي بين هذه الفئة التي تمثل مستقبل السلام والنهوض الإنساني.



