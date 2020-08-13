بالشاي الأخضر والقهوة.. حولي جسمك لماكينة حرق دهون

تبحثين عن وصفة سريعة لنسف الكرش وحرق دهون بسرعة غير متوقعة إليك مشروبات سريعة لانقاص الوزن ابدأى فى تطبيقها من الآن بجانب اتباع رجيم غذائى معتدل لإنقاص الوزن.
مشروب القهوة وبذور الكتان
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن
كيف تطبقين الوصفة
ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.
فوائد تخسيس الارداف بالقهوة
تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وأظهرت دراسة حديثة أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن
تساعد بذور الكتان في إنقاص الوزن عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والالتهابات
يمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن
بالشاى الأخضر ..وصفات تخسيس الكرش
ماذا تحتاجين
1 ملعقة كبيرة أوراق شاي أخضر
1 كوب ماء
5 أوراق نعناع
كيف تطبقين الوصفة
أضيفي أوراق النعناع إلى كوب من الماء واتركيه حتى يغلي واتركه يغلي لمدة 5 دقائق أخرى وأضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.
يصفى ويصب الماء المغلي في كوب ويقلب قبل الشرب.