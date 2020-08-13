أمريكا: مشروع حظر تمديد الأسلحة على إيران بسبب دعمها للإرهاب

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، كيلي كرافت، إن المشروع الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن بهدف تمديد حظر الأسلحة على إيران، جاء بسبب دعمها للفوضى والإرهاب في المنطقة.





وأضافت كرافت في بيان للمجلس "إيران تغذي الفوضى والصراع والمعاناة على نطاق واسع".





وتابعت "المشروع يأتي بسبب دعم إيران للإرهاب والفوضى في المنطقة وخارجه، وندعو مجلس الأمن للتنبه على مخاطر عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران".





ومن المقرر أن يجري، الجمعة، تصويت على مسودة في الأمم المتحدة بشأن تخفيف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران.





وسيخفف الحظر تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر المقبل بموجب أحكام القرار 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو 2015.





لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مواد وتكنولوجيا، يمكن استخدامها في تطوير الصواريخ الباليستية، سيستمر حتى العام 2023.





وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.





وهددت الولايات المتحدة باستخدام حجة موضع جدل مفادها أنها لا تزال شريكا في الاتفاق، رغم انسحابها منه، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.



