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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي تعليقا على قصف غزة: نرد على البالونات الحارقة من قطاع غزة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، إن طائرات ومروحيات إسرائيلية قصفت منذ قليل عدة مواقع في قطاع غزة. 

وأوضح "أدرعي"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن القصف كان ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة. 

ومنذ قليل، أغارت طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة. 

وقالت قناة "فلسطين اليوم" إن الطيران الإسرائيلي قصف أيضًا بصاروخين أراضي زراعية شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة. 

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد تابعة لإحدى الفصائل الفلسطينية وسط القطاع، وأطلقت نيران الأسلحة الرشاشة تجاه نقطة أخرى شرق المحافظة الوسطى.

كان ذلك بعد يوم واحد من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني جانتس، بالرد بقوة على إطلاق نشطاء فلسطينيين دفعات من البالونات التي تحمل مواد حارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع مخلفة 60 حريقًا.

يذكر أن سلطات الاحتلال أغلقت أول أمس معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه مستوطنات يهودية.
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