اتهامات لـ تيك توك باختراق جوجل للتجسس على مستخدمي أندرويد

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن خبراء في مجال الفضاء السيبراني، اتهموا تطبيق "تيك توك" الصيني؛ بانتهاك سياسات حماية الخصوصية في نظام التشغيل أندرويد من جوجل بهدف التجسس على مستخدمي النظام.





وقال الخبراء إن "تيك توك" يهدف إلى تجميع بيانات من ملايين الهواتف الذكية، والتي تمكنه من تتبع العملاء عبر الإنترنت دون السماح لهم بإلغاء الاشتراك.





وأشارت الصحيفة إلى أن التطبيق أنهى عملية انتهاكه في نوفمبر، قبيل أزمته الأمنية الحالية في الولايات المتحدة، والتي تصاعدت قبل الحديث عن حظره.





وتتعرض الشركة المالكة للتطبيق "بيت دانس" لضغوط من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك سبب مخاوف من إمكانية استخدام البيانات التي يجمعها التطبيق لمساعدة الحكومة الصينية على تعقب موظفي الحكومة الأمريكية أو المتعاملين معها.





وردت الشركة على هذا الاتهامات بالقول إن التطبيق ملتزم حماية خصوصية وأمان مجتمع عملائه"، مشيرًا إلى أنه "مثله مثل نظرائه يحدث التطبيق باستمرار لمواكبة تحديات الأمان المتطورة".



