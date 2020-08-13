بومبيو: الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على بيلاروس

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على بيلاروس، وذلك على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد.





وقال "بومبيو"، في تصريح لإذاعة "أوروبا الحرة" أمس، الأربعاء، "أنا على قناعة بأننا سندرس تلك الأمور، ومن المهم تحديد المعايير.. ونعتقد أنه بوسعنا القيام بذلك ليس من طرف فقط، بل وفي إطار متعدد الأطراف لتحقيق نتائج جيدة للشعب البيلاروسي".





وأشار إلى أن القرار بهذا الصدد لم يتخذ بعد، وسيتم تحديد ما هي العقوبات التي ستفرض أو أي إجراءات ستتخذ.





وأضاف أنه من السابق للأوان اتخاذ أي قرار بعد، ويجب متابعة تطورات الأوضاع في بيلاروس.





يذكر أن بيلاروس شهدت بعد إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، احتجاجات في العاصمة مينسك والمدن الأخرى.





وقامت الشرطة بتفريق الاحتجاجات على مدار الأيام الثلاثة الماضية باستخدام الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.



