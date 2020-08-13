بدون تحاليل ..علامات مبكرة للحمل انتبهى لها

للحمل المبكر أبرزها شعور المرأة الحامل بالغثيان والإرهاق فى الصباح خاصة عند الاستيقاظ وتأخر نزول الدورة الشهرية الذى يعد من أبرز أعراض



قد تشعر بعض النساء بالنفور من أنواع معيّنة من الأطعمة، أو بعض الروائح من أول أيام الحمل تعرفى عليها



خفقان القلب

تُعد مشكلة خفقان القلب واضطّراب نظم القلب من المشاكل الصحيّة الشائعة لدى الأم خلال الحمل، وتجدر الإشارة إلى أنّ ضغط الدم ينخفض في معظم الحالات خلال المراحل الأولى من الحمل تعد هناك أعراض كثيرةمن أبرز أعراض الحمل لمن هم لديهم فقط دورة شهرية منتظمة.





وخز بالثدى







الشعور بوخز فى الثدى قد يكون بسبب الحمل ويمكن للتغيرات الهرمونية أن تجعلك تشعرين بألم فى الثدى والشعور بالانتفاخ من المحتمل أن يقل ذلك مع تقدم الحمل.

