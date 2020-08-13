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مرأة

بدون تحاليل ..علامات مبكرة للحمل انتبهى لها

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:06 ص
حمل
حمل
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لمياء الياسين

كيف أعرف أننى حامل وبدون تحاليل وهل هناك علامات مبكرة للحمل أسئلة كثيرة تدور فى ذهن المرأة الحامل
الغثيان

تعد هناك أعراض كثيرة للحمل المبكر  أبرزها شعور المرأة الحامل بالغثيان والإرهاق فى الصباح خاصة عند الاستيقاظ  وتأخر نزول الدورة الشهرية  الذى يعد من أبرز أعراض الحمل لمن هم لديهم فقط دورة شهرية منتظمة.

 قد تشعر بعض النساء بالنفور من أنواع معيّنة من الأطعمة، أو بعض الروائح من أول أيام الحمل تعرفى عليها

خفقان القلب

تُعد مشكلة خفقان القلب واضطّراب نظم القلب من المشاكل الصحيّة الشائعة لدى الأم خلال الحمل، وتجدر الإشارة إلى أنّ ضغط الدم ينخفض في معظم الحالات خلال المراحل الأولى من الحمل.

وخز بالثدى

 الشعور بوخز فى الثدى قد يكون بسبب الحمل ويمكن للتغيرات الهرمونية أن تجعلك تشعرين بألم فى الثدى والشعور بالانتفاخ  من المحتمل أن يقل ذلك مع تقدم الحمل.

افرازات مهبلية
معظم النساء الحوامل يعتبر تزداد لديهم الإفرازات المهبلية  في وقت مبكر في الأشهر الثلاثة الأولى وخلال فترة الحمل.

- ارتفاع في درجات الحرارة :-
الشعور بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة من أبرز أعراض الحمل فى المراحل المبكرة أيضا

-تقلصات البطن والامساك

يتسبب الحمل فى حدوث تقلصات فى البطن والشعور بالانتفاخ ويحدث ذلك بسبب حدوث خلل فى الهرمونات مع بدايات الحمل
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