AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل.. تعرفي عليها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:30 ص
وسيلة آمنة لمنع الحمل
وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل
Advertisements
آية التيجي
تبحث جميع النساء عن وسيلة آمنة لمنع الحمل، وبالأخص في بداية الزواج دون ان تؤثر عليها مستقبلا وتمنع الحمل بشكل نهائي أو تتسبب في أضرار على الصحة الإنجابية الخاصة بالمرأة .

وعلقت الدكتورة إيمان علي استشاري النساء والتوليد وتأخر الحمل والحقن المجهري، أن اللولب الرحمي يمكنه تنظيم النسل على المدى الطويل من خلال منع الحمل.

إقرأ ايضا | «اللولب» يحميكِ من الإصابة بهذا المرض الخطير

وتابعت إيمان علي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اللولب هو  جهاز صغير على شكل حرف “T” يتم إدخاله في الرحم و عند إدخاله، يتم طي طرفي “T” إلى أسفل، ولكنها بعد ذلك تفتح لتشكيل الجزء العلوي من “T”..
 
وأوضحت إيمان علي، أن اللولب جهاز يفتح داخل الرحم مع قاعدة T فقط فوق عنق الرحم ونهايات T تمتد أفقيا عبر الرحم، أما  القطعة القصيرة من الخيوط الطرفية في اللولب تمتد من خلال عنق الرحم إلى المهبل.

وأشارت إيمان علي، إلى أن اللولب متصل بسلسلة، ووجود هذه السلسلة سيجعل المرأة تتأكد من أن اللولب لا يزال في الرحم، حيث ان الطبيب يختار نوع اللولب المناسب والأمثل لطبيعة جسم المرأة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب يوضح خطوات التلقيح الصناعي

مش كلها أمان .. وسائل منع الحمل تسبب سرطان الثدي

الواقي والحبوب واللولب أبرزها.. 6 وسائل مضمونة لمنع الحمل بعد مناشدة وزارة الصحة بتأجيله

حكم ربط الرحم لمنع الحمل.. مستشار المفتي: جائز في حالتين فقط

3 أنواع مختلفة لـ أشعة السونار.. مواعيد العمل للحامل.. هل يتسبب في مخاطر للمرأة والجنين

حالات تحتاج فيها النساء إلى ربط عنق الرحم

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

عباس شراقي: سد النهضة غير جاهز للتشغيل.. ومجلس الأمن سيصدر قرارات ملزمة لإثيوبيا في حالة واحدة

وزير الخارجية يرد ادعاءات تركيا بشأن التدخل في سرت والجفرة.. ويكشف مصير مفاوضات سد النهضة

سعر الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه اليوم

الإسكندرية تنتفض لانتشال جثة شادي.. حكاية 4 أيام خلعت القلوب

الأدعية المستحبة في الصلاة.. 5 أدعية حث عليها النبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها