وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل.. تعرفي عليها

وعلقت الدكتورة إيمان علي استشاري النساء والتوليد وتأخر الحمل والحقن المجهري، أن

وأوضحت إيمان علي، أن اللولب جهاز يفتح داخل الرحم مع قاعدة T فقط فوق عنق الرحم ونهايات T تمتد أفقيا عبر الرحم، أما القطعة القصيرة من الخيوط الطرفية في اللولب تمتد من خلال عنق الرحم إلى المهبل.

وأشارت إيمان علي، إلى أن

متصل بسلسلة، ووجود هذه السلسلة سيجعل المرأة تتأكد من أن اللولب لا يزال في الرحم، حيث ان الطبيب يختار نوع اللولب المناسب والأمثل لطبيعة جسم المرأة.