وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل.. تعرفي عليها

تبحث جميع النساء عن وسيلة آمنة لمنع الحمل، وبالأخص في بداية الزواج دون ان تؤثر عليها مستقبلا وتمنع الحمل بشكل نهائي أو تتسبب في أضرار على الصحة الإنجابية الخاصة بالمرأة .
وعلقت الدكتورة إيمان علي استشاري النساء والتوليد وتأخر الحمل والحقن المجهري، أن اللولب الرحمي يمكنه تنظيم النسل على المدى الطويل من خلال منع الحمل.
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وتابعت إيمان علي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اللولب هو جهاز صغير على شكل حرف “T” يتم إدخاله في الرحم و عند إدخاله، يتم طي طرفي “T” إلى أسفل، ولكنها بعد ذلك تفتح لتشكيل الجزء العلوي من “T”..
وعلقت الدكتورة إيمان علي استشاري النساء والتوليد وتأخر الحمل والحقن المجهري، أن اللولب الرحمي يمكنه تنظيم النسل على المدى الطويل من خلال منع الحمل.
إقرأ ايضا | «اللولب» يحميكِ من الإصابة بهذا المرض الخطير
وتابعت إيمان علي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اللولب هو جهاز صغير على شكل حرف “T” يتم إدخاله في الرحم و عند إدخاله، يتم طي طرفي “T” إلى أسفل، ولكنها بعد ذلك تفتح لتشكيل الجزء العلوي من “T”..
وأوضحت إيمان علي، أن اللولب جهاز يفتح داخل الرحم مع قاعدة T فقط فوق عنق الرحم ونهايات T تمتد أفقيا عبر الرحم، أما القطعة القصيرة من الخيوط الطرفية في اللولب تمتد من خلال عنق الرحم إلى المهبل.
وأشارت إيمان علي، إلى أن اللولب متصل بسلسلة، ووجود هذه السلسلة سيجعل المرأة تتأكد من أن اللولب لا يزال في الرحم، حيث ان الطبيب يختار نوع اللولب المناسب والأمثل لطبيعة جسم المرأة.
وأشارت إيمان علي، إلى أن اللولب متصل بسلسلة، ووجود هذه السلسلة سيجعل المرأة تتأكد من أن اللولب لا يزال في الرحم، حيث ان الطبيب يختار نوع اللولب المناسب والأمثل لطبيعة جسم المرأة.