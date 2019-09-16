ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بشرى للمتزوجات.. اللولب يحميك من مرض قاتل

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:30 م
دراسة تكشف همية استخدام
دراسة تكشف همية استخدام اللولب
رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام وسيلة منع الحمل الشهيرة "اللولب " يحمي المرأة من سرطان المبيض بنسبة 32 %، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.

وأكدت الدراسة التي أجريت في جامعة كولورادو، إنه يجب على الأطباء التفكير في مخاطر الإصابة بالسرطان عند وصف اللولب أو غيره من وسائل منع الحمل للنساء.

وكشفت نتائج الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان المبيض قد انخفض لدى النساء اللاتي يستخدمن وسيلة اللولب، وذلك لأن اللولب يكافح مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة ، وهو الهرمون الذي ثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض.

وأكد فريق العمل القائم على الدراسة أن سرطان المبيض في معظم الحالات ، يصيب النساء فوق سن الـ 50 ، أو يصيب النساء بعد انقطاع الطمث. 

وتشمل الأعراض الخاصة بسرطان المبيض، ألم البطن المستمر أو الانتفاخ ، وحرقة في المعدة ، كثرة التبول والشعور بالامتلاء بسرعة.

يطلق على السرطان اسم "القاتل الصامت" لأنه في 80 بالمائة من الحالات يتم تشخيصه في مرحلة متقدمة عندما ينتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. منتج تستخدمه النساء يعرضهن لسرطان المبيض

أهم دراسات الأسبوع.. الألياف تحميك من تسمم الحمل.. المولودون مبكرًا أقل حظًا في الحب.. الموبايل ليلًا يزيد وزنك.. وقلة الشعيرات الدموية بالعين إشارة لضعف الذاكرة

دراسة جديدة: استبدال اللحم بالدجاج يحمي النساء من سرطان الثدي

عوامل غير متوقعة تزيد من إصابتك بسرطان بطانة الرحم.. القولون أحدها

ترشيحاتنا

زلزال تونس... تقدم القروي وقيس سعيد يدك حصون الشارع السياسي بأرض الياسمين

3 ملايين جنيه تفصل تولي إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر.. تفاصيل

البدري يعتذر.. العقل المدبر لـ إيهاب جلال مرشحا لتدريب المصري البورسعيدي

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور

فيديوجراف| الجنين الشيطان يثير الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور