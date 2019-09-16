بشرى للمتزوجات.. اللولب يحميك من مرض قاتل

كشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام وسيلة منع الحمل الشهيرة "اللولب " يحمي المرأة من سرطان المبيض بنسبة 32 %، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.





وأكدت الدراسة التي أجريت في جامعة كولورادو، إنه يجب على الأطباء التفكير في مخاطر الإصابة بالسرطان عند وصف اللولب أو غيره من وسائل منع الحمل للنساء.





وكشفت نتائج الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان المبيض قد انخفض لدى النساء اللاتي يستخدمن وسيلة اللولب، وذلك لأن اللولب يكافح مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة ، وهو الهرمون الذي ثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض.





وأكد فريق العمل القائم على الدراسة أن سرطان المبيض في معظم الحالات ، يصيب النساء فوق سن الـ 50 ، أو يصيب النساء بعد انقطاع الطمث.





وتشمل الأعراض الخاصة بسرطان المبيض، ألم البطن المستمر أو الانتفاخ ، وحرقة في المعدة ، كثرة التبول والشعور بالامتلاء بسرعة.



