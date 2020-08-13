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أخبار البلد

مصري بألمانيا بفوز بمنصب سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا بميونيخ

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:16 ص
الدكتور محمد بدر
الدكتور محمد بدر
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سعيد العربي
وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة إلى الدكتور محمد بدر عميد كلية الإعلام بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك لفوزه بمنصب "سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية"بمدينة ميونيخ الألمانية، ليصبح أول مصري في ألمانيا يحظى بهذا المنصب.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها الشديد بالكفاءات المصرية الشابة في الخارج وحجم الإضافة التي يقدمونها لمختلف الأماكن والمجالات التي يعملون بها، مشيرة إلى أن الشباب هم ثروة الوطن بالخارج والداخل وكفاءتهم دائمًا ما تكون السبيل لهم لتقدم الصفوف الأولى.

وأكدت وزيرة الهجرة اعتزازها بكل ما يحققه المصريون في الخارج من إنجازات ونجاحات تعكس مدى تأثيرهم في المجتمعات التي يعيشون بها وقدرتهم على تصدر المشهد الدولي، حيث إن الدكتور محمد بدر فاز بهذا المنصب بعد انتخابات شارك بها أكثر من 100 بروفيسور وأستاذ أكاديمي على مستوى ألمانيا، طبقا للقوانين الألمانية. 

ويعد الدكتور محمد بدر، ابن مدينة الإسكندرية، أصغر مغترب في ألمانيا يتقلد منصب أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا لعام 2017، بعد منافسة شرسة مع 72 أستاذًا ألمانيًا، وكانت قد تمت ترقيته لمنصب عميد ليرأس أكاديميًا كليات إدارة الأعمال والفنون الإبداعية والدراسات العليا، بالإضافة إلى كلية الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى قيام بدر أيضًا بإنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينيستر في لندن وماكروميديا في ميونيخ، كما يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين.
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