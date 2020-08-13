في عمر الـ60.. رئيس الشاباك يتزوج للمرة الثانية سرًا

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس، أن رئيس جهاز الشاباك، نداف أرجمان، تزوج للمرة الثانية، بشكل سري، وهو بعمر الـ60 سنة.



وذكرت الصحيفة العبرية، أن أرجمان، الذي خدم لمدة 37 عاما بالشاباك، تزوج الجمعة الماضية، في طقوس سرية، وبحضور عدد قليل من العائلة.



وقالت يديعوت، إن أرجمان، تزوج بأمراة تعرف عليها بالشاباك، لكنها لم تعد تعمل بالجهاز، مضيفةً أن أرجمان تزوج في نفس اليوم، الذي احتفل فيه بعيد ميلاده الستين.



وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن أرجمان، انفصل قبل عامين، عن زوجته الأولى مروت، وعن أولاده الثلاثة، وانتقل للعيش بمفرده.

