AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في عمر الـ60.. رئيس الشاباك يتزوج للمرة الثانية سرًا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:43 ص
رئيس الشاباك
رئيس الشاباك
Advertisements
سمر صالح
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس، أن رئيس جهاز الشاباك، نداف أرجمان، تزوج للمرة الثانية، بشكل سري، وهو بعمر الـ60 سنة.
 
وذكرت الصحيفة العبرية، أن أرجمان، الذي خدم لمدة 37 عاما بالشاباك، تزوج الجمعة الماضية، في طقوس سرية، وبحضور عدد قليل من العائلة.  
 
وقالت يديعوت، إن أرجمان، تزوج بأمراة تعرف عليها بالشاباك، لكنها لم تعد تعمل بالجهاز، مضيفةً أن أرجمان تزوج في نفس اليوم، الذي احتفل فيه بعيد ميلاده الستين.
 
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن أرجمان، انفصل قبل عامين، عن زوجته الأولى مروت، وعن أولاده الثلاثة، وانتقل للعيش بمفرده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشاباك: مواطنة عربية فى إسرائيل تجند أفرادًا لـ حزب الله

يديعوت احرونوت: السنوار يسجل نصرًا إضافيًا في الحرب النفسية ضد إسرائيل

كورونا يضرب مفاصل إسرائيل.. وزير بالحجر الصحي و7809 جنود بالعزل

ثالث هجوم خلال شهر.. إسرائيل تتعرض لهجمات إلكترونية إيرانية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. انتهاء ماراثون انتخابات الشيوخ.. أحمد موسى يكشف السبب وراء منع الحبر الفسفوري.. الوطنية للانتخابات تحرر محاضر لجميع المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم

بعد رحيل رمضان صبحي.. 3 نجوم يفتحون النار على لاعب الأهلي السابق

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 13 - 8 - 2020

الأهلي فوق الجميع.. رانيا علواني تحتفل بإستاد الأهلي الجديد

أخبار الفن.. أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى.. 3 نجوم يهاجمون رمضان صبحى.. أحمد فهمى يمازح بيومى فؤاد

تاتيانا كاريوفا الأولى في الثانوية العامة أدبي بمدينة دهب: لسه قدامي كتير.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة