رغم استقالته.. دياب يلتقي عون في قصر بعبدا

أعلنت وسائل إعلام لبنانية ان رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب سوف يلتقي الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدا وذلك لمناقشة الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.





وأوضحت وسائل الإعلام اللبنانية أن دياب أيضأ سيناقش مع الرئيس اللبناني " عون " التحضير لإجتماع عاجل يحضره وزيرا الداخلية والصحة لتقييم الأوضاع داخل البلاد في ظل التزايد المستمر لمعدل الإصابات بــ كوفيد 19.





وبيًنت وسائل الإعلام اللبنانية أن الإجتماع من المقرر له أيضأ أن يناقش الإجراءات الممكن إتخاذها للحد من إنتشار الجائحة داخل البلاد.





جدير بالذكر أن حسان دياب رئيس حكومة لبنان كان تقدم باستقالة حكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت والأحداث التى تلته، حيث قدم عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان استقالتهم احتجاجا على ما وصفوه بفساد الطبقة السياسية.