إسرائيل توقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة



أعلنت إسرائيل وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بشكل فوري، ردا على إطلاق البالونات الحارقة.



وذكر موقع القناة السابعة العبري، أن ما يسمى بمنسق الحكومة الإسرائيلية كميل ابو ركن، أعلن وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري، وحتى إشعار آخر وذلك في ضوء استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.



وأضاف، أن القرار اتخذ في أعقاب مشاورات أمنية واستمرارا لتعليمات وزير الجيش بيني غانتس، لوقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.



وحملت إسرائيل حركة حماس المسؤولية عن كل ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه باتجاه إسرائيل.



وفي وقت سابق من ليلة أمس، قرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 15 إلى 8 أميال بحرية، بشكل فوري وحتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

