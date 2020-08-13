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هل هناك خطر في تناول المكملات الغذائية.. استشارى أغذية يجيب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:23 ص
المكملات الغذائية
المكملات الغذائية
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتور محمد الحوفى، أستاذ علوم الأغذية، إن هنالك أنواع للمكملات الغذائية التى يتناولها الصغار والكبار والحوامل، ومنها البروتينات.

واضاف "الحوفى" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، هناك العديد من أنواع البروتينات منها الكيرياتين والجلوتامين وبروتينات الشيرش والتى يتم تناولها فى الصالات الرياضية، موضحا تلك البروتينات لها أكثر من نوع منها شيرش مجفف ومركزات شيرش وشيرش محلل.

وحذر الشخص من تناول أى نوع من الشيرش الذى يباع، حيث ان هناك تجار يقوموا بتغيش مكوناته بشيرش عادى، والذى يكون فيه البروتين قليل.

وأوضح ان المقصود بالشيرش هو مصل اللبن، أى هو السائل المنفصل عند تصنيع وتحويل اللبن إلى الجبن، لافتا إلى أنه فى حالة تجفيفه ككل تكون نسبة السكر به عالية، ولذلك يوجد أشخاص لديهم عدم تحمل لسكر اللبن، مما يكون خطيرا عليهم.

وأشار إلى أن أى منتج يوجد به سكر اللبن يكون له أثار سلبية لبعض الأشخاص من إنتفاخات وتقلصات وإسهال، ناصحا بإستشارة الطبيب قبل أخذ أى مكمل غذائى.

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