AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد : ارتفاع نسب الرطوبة لتصل ٨٠٪ في القاهرة وانتهاء فصل الصيف بعد شهر.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن الطقس مائل للحرارة فى القاهرة ومعتدل علىا لسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، لافتًا إلى ان زيادة نسبة الرطوبة والتى تصل إلى 85% على السواحل الشمالية ، و 80% على القاهرة هى التى تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.

وأضاف شاهين فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الاجواء صيفية، ويتبقى شهر على نهاية فصل الصيف ويبدأ بعد ذلك فصل الخريف.

وتابع انه لايوجد اى توقعات لموجات شديدة الحرارة خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن وجود الشبورة المائية على الطرق الساحلية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.




وتابع: "كنا نشهد ارتفاعا على درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ولكنه الآن يسجل 37 درجة وجنوب الصعيد يسجل 41 درجة"، منوهًا إلى أن درجات الحرارة لن ترتفع فى الفترة القادمة ولكن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام.




وحذر من التعرض لأشعة الشمس فى فترة الظهيرة، مع ضرورة ارتداء واقٍ للشمس، وعدم التواجد فى أماكن مغلقة أو اماكن سيئة التهوية، وشرب كمية كبيرة من السوائل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصل إلى 39 درجة | الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد الثلاثاء والأربعاء..فيديو

الأرصاد: شبورة خفيفة على شمال البلاد والوجه البحري.. وتحذير لكبار السن

مع زيادة نسبة الرطوبة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. فيديو

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد: الصيف حتى الآن أفضل من العام الماضي.. فيديو

الأرصاد: استمرار الطقس الحار حتى نهاية الأسبوع.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

ترشيحاتنا

التصالح في مخالفات البناء.. أبرز المواد الخلافية في القانون قبل مناقشة الأثر التشريعي

فيروس كورونا.. طرد عروسين والمعازيم من حفل زفافهم

الأرصاد : ارتفاع نسب الرطوبة لتصل ٨٠٪ في القاهرة وانتهاء فصل الصيف بعد شهر.. فيديو

رفضت ممارسة الرذيلة.. الحكم على مؤذن بتهمة هتك عرض ربة منزل

لوقف تركيا.. فرنسا تعلن نشر طائرتين رافال وسفينة حربية في المتوسط

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها