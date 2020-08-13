الأرصاد : ارتفاع نسب الرطوبة لتصل ٨٠٪ في القاهرة وانتهاء فصل الصيف بعد شهر.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن الطقس مائل للحرارة فى القاهرة ومعتدل علىا لسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، لافتًا إلى ان زيادة نسبة الرطوبة والتى تصل إلى 85% على السواحل الشمالية ، و 80% على القاهرة هى التى تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.





وأضاف شاهين فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الاجواء صيفية، ويتبقى شهر على نهاية فصل الصيف ويبدأ بعد ذلك فصل الخريف.





وتابع انه لايوجد اى توقعات لموجات شديدة الحرارة خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن وجود الشبورة المائية على الطرق الساحلية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

















وتابع: "كنا نشهد ارتفاعا على درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ولكنه الآن يسجل 37 درجة وجنوب الصعيد يسجل 41 درجة"، منوهًا إلى أن درجات الحرارة لن ترتفع فى الفترة القادمة ولكن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

















وحذر من التعرض لأشعة الشمس فى فترة الظهيرة، مع ضرورة ارتداء واقٍ للشمس، وعدم التواجد فى أماكن مغلقة أو اماكن سيئة التهوية، وشرب كمية كبيرة من السوائل.







