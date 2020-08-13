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ديني

هل يغفر الله الذنوب المتكررة بعد التوبة أكثر من مرة.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:40 ص
دار الافتاء
دار الافتاء
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عبد الرحمن محمد
هل جميع الذنوب تغفر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عثمان"، قائلًا: إن جميع الذنوب تغفر إلا الشرك، ولكن على الإنسان أن يتوب ويعمل العمل الصالح، ولا يصر على الذنب وهجر الحرام وأن يجعل بينه وبين الحرام سياجًا.

هل الله يغفر الذنوب المتكررة ؟
هل الله يغفر الذنوب المتكررة التي يفرضها زماننا لما فيه من كثرة الفتن، فتجعل الإنسان الممسك على دينه كالماسك على قبضة من نار، وحيث تكثر المعاصي وتتعدد ألوان الخطايا، ويقل أولئك الصالحين الذين من شأنهم إعانة العبد على الفلاح والصلاح، يتردد هذا السؤال: هل الله يغفر الذنوب المتكررة بعد التوبة منها والعودة إليها أكثر من مرة ؟، بما يحمله من الأمل والرجاء للمذنبين والعاصين الذين يرجون الرجوع إلى الله والتوبة، فينتظرون وينظرون فيما بعد علامة الاستفهام تلك الواردة بعد سؤال هل الله يغفر الذنوب المتكررة من بعد التوبة عدة مرات، وما كفارة من عاد إلى المعصية بعدما تاب منها عدة مرات فيما سبق؟ .

هل الله يغفر الذنوب المتكررة بعد التوبة أكثر من مرة؟ 
هل الله يغفر الذنوب المتكررة من بعد التوبة عدة مرات؟ فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، إن من ارتكب ذنبًا وجبت عليه التوبة وهي الندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم الرجوع إلى هذه المعصية مرة أخرى، ولكن هل الله يغفر الذنوب المتكررة من بعد التوبة عدة مرات؟ ، بمعنى إذا وقع الإنسان في المعاصي وارتكب الكبائر، ثم تاب، ثم عاد إلى الذنب مرة أخرى، هل الله يغفر الذنوب المتكررة من بعد التوبة ؟، فإن وقع الإنسان في هذا الذنب مرة أخرى فلا ييأس من رحمة الله، ولكن يصر على التوبة والندم والاستغفار والعزم الأكيد على ترك هذه المعصية وعدم الرجوع إليها مرة أخرى فحينها سيعرف إجابة سؤاله : هل الله يغفر الذنوب المتكررة من بعد التوبة عدة مرات؟.
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