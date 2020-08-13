بعد قليل.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بمشيخة الأزهر

يعقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مشيخة الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة، للعام الدراسي 2019 /2020م.





ويشهد المؤتمر الإعلان عن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية ، وكذا شهادة البعوث الإسلامية، فضلًا عن إعلان النسبة المئوية للنجاح هذا العام، وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2019، 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.





وكان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد هنأ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية هاتفيًا، كما هنّأهم عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وتويتر.