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فن

أحمد نافع يكسر حاجز المليون بأغنيتي «الحب أهو» و«زي القمر»

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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آيه عاطف - محمد نحلة
حققت أغتيتا "الحب أهو" و"زي القمر" للمطرب أحمد نافع نسبة مشاهدة تخطت مليون مشاهدة علي اليوتيوب في غضون 24 ساعة فور نزول الالبوم حيث يحتوي  الألبوم علي 12 أغنية مختلفة ومتنوعة علي مستوي الكلمات واللحن والتوزيع.

أولي هذه الأغنيات "ليلة في الغرام "  والاغنية الثانية " الحب أهو "  كلمات :أسامة الشاعر وألحان: حسيني وتوزيع : طارق توكل وجيتارات: أحمد حسين . والأغنية الثالثة هي " بقولك ايه " من كلمات : اسلام عماد الدين واسامة الشاعر ومن الحان: أحمد نافع وتوزيع : طارق توكل وجيتارات: أحمد حسين ووتريات : تركي والاغنية الرابعة" بعد وقت" من كلمات : أسامة الشاعر والحان: حسيني وتوزيع:محمد السيد. والاغنية الخامسة " علي كيفها " من كلمات أسامة الشاعر وألحان:أحمد نافع وتوزيع: محمد السيد وجيتار: روكيت وقانون: ماجد سرور وناي :محمد عاطف ووتريات : يحيي الموجي.

 والأغنية السادسة " بحب أفتكرها " من كلمات احمد علي موسي وألحان: مدين  وتوزيع:طارق توكل والأغنية السابعة " بحب أفتكرها" من كلمات: أسامة الشاعر وألحان: حسيني وتوزيع : طارق توكل وجيتار: أحمد حسين والأغنية الثامنة  "ولا اقدر" من كلمات : وائل توفيق والحان:محمد شحاتة وتوزيع: محمود صبري والاغنية التاسعة هي" وقابلتها" من كلمات : وائل توفيق وألحان:مدين وتوزيع: طارق توكل وجيتار : أحمد حسين والأغنية العاشرة هي "1000 حياة" من كلمات : أسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع: محمد السيد وجيتار: أحمد حسين والاغنية الحادية عشر" سوء اختيارنا" من كلمات : أسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع:طارق توكل وأغنية الأخيرة " زي القمر " من كلمات: أسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع : طارق توكل.
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