محمد عمارة: الأهلي تجاهلني في احتفالية الاستاد الجديد.. ورمضان صبحي ليس خائنا

أكد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إدارة النادي الأحمر، تجاهلته في الاحتفالية الخاصة بتسلم ملعبه الجديد.





وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الأهلي قدم عرضا مناسبا لرمضان صبحي، ولكن عرض بيراميدز كان الضعف".





وأضاف:" اللاعبين تفكر في العروض بشكل مالي، وشخصيا لو وصلني العرض من مكان آخر بمبلغ أكبر سأوافق عليه".





وأكمل:" لو كان هناك انتماء، لما انتقل أحمد فتحي وشريف إكرامي وغيرهم إلى بيراميدز، الانتماء موضوع "وقتي" فقط، المكان الذي ألعب فيه بشكل جاد وبمنتهي الاخلاص".





وواصل عمارة تصريحاته قائلا:" الأهلي تجاهلني في افتتاح ملعبه الجديد، ولا أعرف السبب وراء استبعادي، رغم أنني عضو عامل ومنتمي للنادي الأحمر".





وأضاف: "هل يعقل أن يتم دعوة نجوم الأهلي القدامي ويتجاهلوني، هذا السؤال أوجهه لمجلس الإدارة، والاستاذ إيهاب الخطيب، والاستاذ جمال جبر المسئولين عن الدعوات لم يقوموا بدعوتي إلى الاحتفالية".





وأكمل:" رمضان صبحي ليس خائنا للأهلي، فهو يبحث عن مصلحته الشخصية، ولازال لاعبا صغيرا في السن وأمامه الكثير، ولم يستفيد من الاحتراف الخارجي في انجلترا".





وأتم: "لو احترف رمضان صبحي كان سيقوم بتسويق نفسه بشكل أفضل، لكن كل فرد يقيم الأمور وفقا لوجهة نظره الشخصية، وأقول لمسئولي التعاقدات، المبالغ التي يتم دفعها لضم لاعبين كبيرة جدا".