AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عمارة: الأهلي تجاهلني في احتفالية الاستاد الجديد.. ورمضان صبحي ليس خائنا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:41 م
محمد عمارة
محمد عمارة
Advertisements
القسم الرياضي
أكد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إدارة النادي الأحمر، تجاهلته في الاحتفالية الخاصة بتسلم ملعبه الجديد.

وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الأهلي قدم عرضا مناسبا لرمضان صبحي، ولكن عرض بيراميدز كان الضعف".

وأضاف:" اللاعبين تفكر في العروض بشكل مالي، وشخصيا لو وصلني العرض من مكان آخر بمبلغ أكبر سأوافق عليه".

وأكمل:" لو كان هناك انتماء، لما انتقل أحمد فتحي وشريف إكرامي وغيرهم إلى بيراميدز، الانتماء موضوع "وقتي" فقط، المكان الذي ألعب فيه بشكل جاد وبمنتهي الاخلاص".

وواصل عمارة تصريحاته قائلا:" الأهلي تجاهلني في افتتاح ملعبه الجديد، ولا أعرف السبب وراء استبعادي، رغم أنني عضو عامل ومنتمي للنادي الأحمر".

وأضاف: "هل يعقل أن يتم دعوة نجوم الأهلي القدامي ويتجاهلوني، هذا السؤال أوجهه لمجلس الإدارة، والاستاذ إيهاب الخطيب، والاستاذ جمال جبر المسئولين عن الدعوات لم يقوموا بدعوتي إلى الاحتفالية".

وأكمل:" رمضان صبحي ليس خائنا للأهلي، فهو يبحث عن مصلحته الشخصية، ولازال لاعبا صغيرا في السن وأمامه الكثير، ولم يستفيد من الاحتراف الخارجي في انجلترا".

وأتم: "لو احترف رمضان صبحي كان سيقوم بتسويق نفسه بشكل أفضل، لكن كل فرد يقيم الأمور وفقا لوجهة نظره الشخصية، وأقول لمسئولي التعاقدات، المبالغ التي يتم دفعها لضم لاعبين كبيرة جدا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض أوروبي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي

أحمد حسن: بيراميدز تقدم بعرض قوي لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

عبد الله السعيد: أحمد فتحي إضافة مهمة لـ بيراميدز.. وهدفنا التتويج بـ الكونفدرالية

مزاد بيراميدز يصل لرقم غير مسبوق من أجل عيون رمضان صبحي

الكل يبحث عن مصلحته.. أحمد حسن يعلق على صفقة انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز

أحمد حسن عن توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز: "بص تحت رجليه"

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة القرآن بالشورت؟.. الإفتاء ترد

الطريق إلى الكليات العسكرية.. اعرف كل الاختبارات اللي هتقابلها خطوة بخطوة

حارس مرمى الفريق: مش هلعب للمصري تاني حتى لو اعتزلت الكرة

وكيل الأزهر: إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 67.66%

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-8-2020

هنا الزاهد تشعل التيك توك بفيديو جديد مع أخواتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون