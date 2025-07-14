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من 30 لـ 150 ألف جنيه .. مصاريف الجامعات الأهلية في مصر 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من 30 لـ 150 ألف جنيه .. مصاريف الجامعات الأهلية في مصر 2025

مصاريف الجامعات الأهلية في مصر
مصاريف الجامعات الأهلية في مصر
رشا عوني

مع انتهاء الثانوية العامة 2025 وانتظار نتيجة الثانوية و تنسيق الكليات 2025 ، يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن أسعار الجامعات الأهلية في مصر وبدء الاستعداد للمرحلة الجامعية للطلبة، حيث تنتشر الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية وتشمل معظم الكليات والتخصصات . 

وخلال السطور التالية، نستعرض معكم قائمة أسعار الجامعات الأهلية 2025، وأرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026 . 

أسعار جامعة القاهرة الأهلية

كلية الطب: 155 ألف جنيه
كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه
كلية الصيدلة: 110 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 110 ألف جنيه
كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه
كلية الهندسة: 80 ألف جنيه
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه
كلية التمريض: 60 ألف جنيه
كلية الأعمال: 60 ألف جنيه
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه
كلية العلوم: 60 ألف جنيه
كلية القانون: 50 ألف جنيه
كلية الإعلام: 50 ألف جنيه

كلية التربية للطفولة المبكرة: 30 ألف جنيه

11 كلية في المرحلة الأولى.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الأهلية - الأسبوع
جامعة القاهرة الاهلية

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية

  • كلية الطب البشري: 130,000 جنيه
  • كلية طب الأسنان: 110,000 جنيه
  • كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 80,000 جنيه
  • كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 90,000 جنيه
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه
  • كلية العلوم المالية والإدارية: 40,000 جنيه
  • كلية الألسن واللغات التطبيقية: 35,000 جنيه
تعرف على الكليات المتاحة في جامعة أسيوط الأهلية2026 - موقع في الجامعة
جامعة اسيوط الاهلية

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية


السياحة    40 ألف جنيه
العلاج الطبيعي    63 ألف جنيه
العلوم الإدارية    46 ألف جنيه
العلوم الأساسية المتقدمة    48 ألف جنيه
العلوم الإنسانية والاجتماعية    43 ألف جنيه
العلوم الصحية    39 ألف جنيه
الصيدلة    85 ألف جنيه
اللغات التطبيقية    43 ألف جنيه
طب الأسنان    97 ألف جنيه
التمريض    31 ألف جنيه
علوم الحاسب    69 ألف جنيه
هندسة الحاسب    69 ألف جنيه
الطب البشري    105 ألف جنيه

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية

طب الفم والأسنان    110 آلاف جنيه
الصيدلة    85 ألف جنيه
التمريض    45 ألف جنيه
الهندسة    60 ألف جنيه
التجارة    40 ألف جنيه
الحاسبات والمعلومات    55 ألف جنيه

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية

طب الأسنان    90 ألف جنيه
العلاج الطبيعي    75 ألف جنيه
الصيدلة    80 ألف جنيه
العلوم    35 ألف جنيه
التمريض    50 ألف جنيه
الحاسبات    50 ألف جنيه
الهندسة    60 ألف جنيه
علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء    50 ألف جنيه
الإعلام    35 ألف جنيه
التجارة    35 ألف جنيه
الآداب    35 ألف جنيه

مصاريف جامعة بنها الأهلية

الطب    150 ألف جنيه
الأسنان    120 ألف جنيه
العلاج الطبيعي    100 ألف جنيه
الهندسة    70 ألف جنيه
علوم الحاسب    65 ألف جنيه
الاقتصاد وإدارة الأعمال    50 ألف جنيه

مصاريف جامعة النيل الأهلية

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات    145 ألف جنيه
إدارة الأعمال    122 ألف جنيه
التكنولوجيا الحيوية    135 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنيا الأهلية

طب الأسنان    100 ألف جنيه
الصيدلة    80 ألف جنيه
العلاج الطبيعي    80 ألف جنيه
الهندسة    65 ألف جنيه
الحاسبات والذكاء الاصطناعي    55 ألف جنيه
العلاقات العامة والإعلان    55 ألف جنيه

جامعة المنيا والمنيا الأهلية تحصدان 6 جوائز فى ختام مهرجان إبداع 13
جامعة المنيا

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية

طب الأسنان    105 آلاف جنيه
العلاج الطبيعي    100 ألف جنيه
الصيدلة    98 ألف جنيه
الطب البيطري    60 ألف جنيه
التمريض    50 ألف جنيه
تكنولوجيا العلوم الصحية    50 ألف جنيه
الهندسة    60 ألف جنيه
الحاسبات والذكاء الاصطناعي    55 ألف جنيه
الفنون والعلوم الإنسانية    30 ألف جنيه

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