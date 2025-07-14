من 30 لـ 150 ألف جنيه .. مصاريف الجامعات الأهلية في مصر 2025

مع انتهاء الثانوية العامة 2025 وانتظار نتيجة الثانوية و تنسيق الكليات 2025 ، يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن أسعار الجامعات الأهلية في مصر وبدء الاستعداد للمرحلة الجامعية للطلبة، حيث تنتشر الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية وتشمل معظم الكليات والتخصصات .
وخلال السطور التالية، نستعرض معكم قائمة أسعار الجامعات الأهلية 2025، وأرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026 .
أسعار جامعة القاهرة الأهلية
كلية الطب: 155 ألف جنيه
كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه
كلية الصيدلة: 110 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 110 ألف جنيه
كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه
كلية الهندسة: 80 ألف جنيه
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه
كلية التمريض: 60 ألف جنيه
كلية الأعمال: 60 ألف جنيه
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه
كلية العلوم: 60 ألف جنيه
كلية القانون: 50 ألف جنيه
كلية الإعلام: 50 ألف جنيه
كلية التربية للطفولة المبكرة: 30 ألف جنيه
مصاريف جامعة أسيوط الأهلية
- كلية الطب البشري: 130,000 جنيه
- كلية طب الأسنان: 110,000 جنيه
- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 80,000 جنيه
- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 90,000 جنيه
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه
- كلية العلوم المالية والإدارية: 40,000 جنيه
- كلية الألسن واللغات التطبيقية: 35,000 جنيه
مصاريف جامعة المنصورة الأهلية
السياحة 40 ألف جنيه
العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه
العلوم الإدارية 46 ألف جنيه
العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه
العلوم الإنسانية والاجتماعية 43 ألف جنيه
العلوم الصحية 39 ألف جنيه
الصيدلة 85 ألف جنيه
اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه
طب الأسنان 97 ألف جنيه
التمريض 31 ألف جنيه
علوم الحاسب 69 ألف جنيه
هندسة الحاسب 69 ألف جنيه
الطب البشري 105 ألف جنيه
مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية
طب الفم والأسنان 110 آلاف جنيه
الصيدلة 85 ألف جنيه
التمريض 45 ألف جنيه
الهندسة 60 ألف جنيه
التجارة 40 ألف جنيه
الحاسبات والمعلومات 55 ألف جنيه
مصاريف جامعة بني سويف الأهلية
طب الأسنان 90 ألف جنيه
العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه
الصيدلة 80 ألف جنيه
العلوم 35 ألف جنيه
التمريض 50 ألف جنيه
الحاسبات 50 ألف جنيه
الهندسة 60 ألف جنيه
علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 50 ألف جنيه
الإعلام 35 ألف جنيه
التجارة 35 ألف جنيه
الآداب 35 ألف جنيه
مصاريف جامعة بنها الأهلية
الطب 150 ألف جنيه
الأسنان 120 ألف جنيه
العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه
الهندسة 70 ألف جنيه
علوم الحاسب 65 ألف جنيه
الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه
مصاريف جامعة النيل الأهلية
علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 145 ألف جنيه
إدارة الأعمال 122 ألف جنيه
التكنولوجيا الحيوية 135 ألف جنيه
مصاريف جامعة المنيا الأهلية
طب الأسنان 100 ألف جنيه
الصيدلة 80 ألف جنيه
العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه
الهندسة 65 ألف جنيه
الحاسبات والذكاء الاصطناعي 55 ألف جنيه
العلاقات العامة والإعلان 55 ألف جنيه
مصاريف جامعة المنوفية الأهلية
طب الأسنان 105 آلاف جنيه
العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه
الصيدلة 98 ألف جنيه
الطب البيطري 60 ألف جنيه
التمريض 50 ألف جنيه
تكنولوجيا العلوم الصحية 50 ألف جنيه
الهندسة 60 ألف جنيه
الحاسبات والذكاء الاصطناعي 55 ألف جنيه
الفنون والعلوم الإنسانية 30 ألف جنيه