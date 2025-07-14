من 30 لـ 150 ألف جنيه .. مصاريف الجامعات الأهلية في مصر 2025

مع انتهاء الثانوية العامة 2025 وانتظار نتيجة الثانوية و تنسيق الكليات 2025 ، يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن أسعار الجامعات الأهلية في مصر وبدء الاستعداد للمرحلة الجامعية للطلبة، حيث تنتشر الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية وتشمل معظم الكليات والتخصصات .

وخلال السطور التالية، نستعرض معكم قائمة أسعار الجامعات الأهلية 2025، وأرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026 .

أسعار جامعة القاهرة الأهلية

كلية الطب: 155 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه

كلية الصيدلة: 110 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 110 ألف جنيه

كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه

كلية الهندسة: 80 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه

كلية التمريض: 60 ألف جنيه

كلية الأعمال: 60 ألف جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه

كلية العلوم: 60 ألف جنيه

كلية القانون: 50 ألف جنيه

كلية الإعلام: 50 ألف جنيه

كلية التربية للطفولة المبكرة: 30 ألف جنيه

جامعة القاهرة الاهلية

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية

كلية الطب البشري: 130,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 110,000 جنيه

كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 80,000 جنيه

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 90,000 جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه

كلية العلوم المالية والإدارية: 40,000 جنيه

كلية الألسن واللغات التطبيقية: 35,000 جنيه

جامعة اسيوط الاهلية

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية



السياحة 40 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه

العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه

العلوم الإنسانية والاجتماعية 43 ألف جنيه

العلوم الصحية 39 ألف جنيه

الصيدلة 85 ألف جنيه

اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه

طب الأسنان 97 ألف جنيه

التمريض 31 ألف جنيه

علوم الحاسب 69 ألف جنيه

هندسة الحاسب 69 ألف جنيه

الطب البشري 105 ألف جنيه

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية

طب الفم والأسنان 110 آلاف جنيه

الصيدلة 85 ألف جنيه

التمريض 45 ألف جنيه

الهندسة 60 ألف جنيه

التجارة 40 ألف جنيه

الحاسبات والمعلومات 55 ألف جنيه

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية

طب الأسنان 90 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه

الصيدلة 80 ألف جنيه

العلوم 35 ألف جنيه

التمريض 50 ألف جنيه

الحاسبات 50 ألف جنيه

الهندسة 60 ألف جنيه

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 50 ألف جنيه

الإعلام 35 ألف جنيه

التجارة 35 ألف جنيه

الآداب 35 ألف جنيه

مصاريف جامعة بنها الأهلية

الطب 150 ألف جنيه

الأسنان 120 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه

الهندسة 70 ألف جنيه

علوم الحاسب 65 ألف جنيه

الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه

مصاريف جامعة النيل الأهلية

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 145 ألف جنيه

إدارة الأعمال 122 ألف جنيه

التكنولوجيا الحيوية 135 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنيا الأهلية

طب الأسنان 100 ألف جنيه

الصيدلة 80 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه

الهندسة 65 ألف جنيه

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 55 ألف جنيه

العلاقات العامة والإعلان 55 ألف جنيه

جامعة المنيا

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية

طب الأسنان 105 آلاف جنيه

العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه

الصيدلة 98 ألف جنيه

الطب البيطري 60 ألف جنيه

التمريض 50 ألف جنيه

تكنولوجيا العلوم الصحية 50 ألف جنيه

الهندسة 60 ألف جنيه

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 55 ألف جنيه

الفنون والعلوم الإنسانية 30 ألف جنيه