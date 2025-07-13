شركة HMD تقلص عملياتها في الولايات المتحدة وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية

كشفت شركة HMD، المعروفة باسم "نوكيا" منذ عام 2016 لاستخدامه في هواتف أندرويد والهواتف التقليدية والأجهزة اللوحية والإكسسوارات، عن تقليص عملياتها في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان نُشر قبل أيام وشاركه الصحفي جوليان شوكاتو من موقع Wired عبر منصة Threads.

وأوضحت الشركة في بيانها أنها تُعطي الأولوية لضمان انتقال سلس لعملائها وشركائها التجاريين، مؤكدة أنها ستفي بالضمانات وتواصل تقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الكامل على مستوى العالم.

وقالت HMD إن "البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة" دفعتها لاتخاذ هذا القرار، ومن المرجّح أن تكون هذه التحديات مرتبطة بالرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة.

ورغم استخدام الشركة لعبارة "تقليص العمليات"، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن هذه الخطوة قد تمثل نهاية نشاط الشركة في بيع الهواتف والإلكترونيات الاستهلاكية داخل السوق الأميركية.

كما أعربت HMD عن تقديرها الكبير لمساهمات موظفيها في الولايات المتحدة المتأثرين بهذا القرار، مشيرة إلى أنها ستواصل دعمهم خلال مرحلة الانتقال.

نوكيا: عودة كلاسيكية لم تستطع مواكبة العصر

استطاعت HMD إعادة إحياء بعض الهواتف الكلاسيكية التي حصدت شعبية كبيرة قبل أن تُحدث آبل ثورة في عالم الهواتف الذكية بإطلاق الآيفون.

ومن أبرز هذه الأجهزة، هاتف Nokia 3310 الذي أُعيد إطلاقه عام 2017 بعد أن طرح لأول مرة في عام 1997، وكذلك هاتف Nokia 8110 الذي ظهر مجددًا عام 2018 بتقنية الجيل الرابع، بعدما اشتهر في عام 1996 بلقبه "هاتف الموز" وظهر في فيلم The Matrix.

وقد أعادت النسخة الجديدة من 3310 لعبة Snake الشهيرة إلى الواجهة.

وفي عام 2019، أعادت HMD استخدام العلامة التجارية "PureView" التي ظهرت لأول مرة في هاتف Nokia 808 PureView عام 2012.

ولكن الهاتف الجديد Nokia 9 PureView الذي صدر في العام نفسه خيّب التوقعات، حيث حصل على تقييم 4 من 10 فقط.

فقد جاء بمعالج من عام 2018 رغم كونه هاتفًا رائدًا لعام 2019، وعانى من مشاكل في برمجيات الكاميرا بالإضافة إلى ضعف البطارية التي كانت تنفد بسرعة خلال اليوم.

نهاية اسم نوكيا في عالم الهواتف الذكية تلوح في الأفق

في يناير 2024، أعلنت HMD توقفها عن استخدام اسم نوكيا على هواتفها الجديدة، وبدأت بطرحها تحت اسم HMD الذي يرمز إلى "Human Mobile Devices". ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية الترخيص بين HMD ونوكيا في عام 2026.

وبذلك، ومع عدم وجود مؤشرات على اهتمام شركات أخرى بإحياء العلامة التجارية "نوكيا" في سوق الهواتف الذكية، يبدو أن نوكيا ستنضم إلى بلاك بيري كأحد الروّاد الأوائل الذين لم يستطيعوا مواكبة التطورات التي أحدثها الآيفون منذ عام 2007.