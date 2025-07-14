الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع عمرو ناصر

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عمرو ناصر، على عقود الانتقال لنادي الزمالك، في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة 4 مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.