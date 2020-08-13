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ديني

هل العائد البنكي الذي يكفي متطلبات المنزل بالكاد عليه زكاة.. الإفتاء تجيب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:08 م
العائد البنكي
العائد البنكي
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عبد الرحمن محمد
هل العائد البنكي الذي يكفي متطلبات المنزل بالكاد عليه زكاة مال ؟ .. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية 

وأجاب الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر قائلا: في مثل هذه الحالة عليك بإخراج عشر الأرباح زكاة مال فإذا كان العائد مثلا 1000 جنيه تخرج 100 جنيه منها زكاة مال . 

حكم فوائد البنوك

ومن جانبها قالت دار الإفتاء أن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.

كيفية إخراج الزكاة على الفوائد البنكية

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية. 

وأضاف «ممدوح» في فتوى له، أنه تجب الزكاة على المال المدخر في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5%.

وأوضح أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جرامًا من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام هجري.


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