الأهلي لـ «صدى البلد»: ملف رمضان صبحي انتهى ولن نتحدث فيه

كشف مصدر مسئول بالأهلي أن ملف رمضان صبحي تم إغلاقه نهائيًا ولن يتم الحديث فيه بأي شكل.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لــ«صدى البلد» إن رمضان صبحي الجناح الأيسر لفريق هدرسفيلد قد انتهت إعارته وليس على قوة الفريق الأحمر ولم يقبل بالبقاء فلا مجال للحديث في هذا الأمر.





وأضاف أن ما يتردد عن عدم توقيعه لأي ناد شيء لا يخص الأهلي ولن يدخل في مجال الحوار في هذا الشأن مطلقًا.



