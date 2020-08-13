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رياضة

الأهلي لـ «صدى البلد»: ملف رمضان صبحي انتهى ولن نتحدث فيه

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشف مصدر مسئول بالأهلي أن ملف رمضان صبحي تم إغلاقه نهائيًا ولن يتم الحديث فيه بأي شكل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لــ«صدى البلد» إن رمضان صبحي الجناح الأيسر لفريق هدرسفيلد قد انتهت إعارته وليس على قوة الفريق الأحمر ولم يقبل بالبقاء فلا مجال للحديث في هذا الأمر.

وأضاف أن ما يتردد عن عدم توقيعه لأي ناد شيء لا يخص الأهلي ولن يدخل في مجال الحوار في هذا الشأن مطلقًا.

وأوضح: "اللاعب حصل على أموالا من ناد معين قبل أيام وتم إيداعه في حسابه البنكي والأهلي علم ذلك أمس لذا قرر إنهاء الأمر وغلق الملف تمامًا".
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