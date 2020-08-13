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أخبار العالم

الخارجية العراقية: تركيا تهدد الأمن والسلم فى المنطقة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:33 م
القوات التركية
القوات التركية
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مـيـس رضـا
قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، إن الانتهاكات التركية العسكرية تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وأكد الصحاف فى تصريحات صحفية، أن "الانتهاكات التركية العدائية ذات الطابع الاستفزازي التي لا تتوافر على أي تنسيق مع الحكومة العراقية، من شأنها أن تهدد السلم والأمن الإقليمي".

وأضاف المتحدث بأسم الخارجية العراقية : "الحل السياسي والتنسيق الدبلوماسي كفيلان بخفض هذا التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب النائب في البرلمان العراقي، منصور البعيجي، حكومة بلاده بـ"طرد" السفير التركي من العراق على خلفية الانتهاكات العسكرية التركية شمالي البلاد.

 وأجرى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين اتصالات عِدّة مع نظرائه العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ السافر الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ؛ وذلك بطائرة مُسيّرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان.

وأفادت الخارجية العراقية، بأن الاتصالات جاءت بهدف إحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا الاعتداء، داعيًا إلى أهمّية تضافر الجهود العربيّة إزاء هذه التطوّرات الخطيرة في الموقف الأمنيّ مع الجارة تركيا، والخُرُوج بموقف مُوحّد يُلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغّلة في الأراضي العراقيّة.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، أجرى عدة اتصالات هاتفية بعدد من الوزراء وهم كلّ من: سامح شكري وزير الخارجيّة المصريّ، و أيمن الصفدي وزير الخارجيّة الأردنيّ، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ، ووزير الخارجيّة الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقد أكّد الأشقاء دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركيّة، داعين إلى ضرورة الوقف الفوريّ لأي عمليات عسكرية تركيّة على الأراضي العراقيّة.
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