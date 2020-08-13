سمية درويش تلتقى جمهورها فى حفل العين السخنة غدا

تحيى المطربة سمية درويش حفل بالم بيتش العين السخنة غدا، وتقدم سمية درويش مجموعة من أغانيها منها "من غير ما افكر"، نفسى ياليل، اعتبره قلب وراح، حلمى اتحقق.





من ناحية أخرى إنتهت المطربة سمية درويش من تسجيل و تصوير اغنية الراجل الشرقى كلمات احمد علاء الدين ، الحان احمد البرازيلى، توزيع اسامة عبد الهادى ، ومن إخراج نبيل مكاوى.





جدير بالذكر ان آخر أعمال سمية درويش كليب من غير ما أفكر" كلمات لينا جميل، وألحان ميدو الحلو، وتوزيع زووم، إخراج نبيل مكاوى.



