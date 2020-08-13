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فن

سمية درويش تلتقى جمهورها فى حفل العين السخنة غدا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:03 م
سمية درويش
سمية درويش
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سعيد فراج
تحيى  المطربة سمية درويش  حفل  بالم بيتش العين السخنة غدا، وتقدم سمية درويش مجموعة من أغانيها  منها "من غير ما افكر"، نفسى ياليل، اعتبره قلب وراح، حلمى اتحقق.

من ناحية أخرى إنتهت المطربة سمية درويش من تسجيل و تصوير اغنية الراجل الشرقى كلمات احمد علاء الدين ، الحان احمد البرازيلى، توزيع اسامة عبد الهادى ، ومن إخراج نبيل مكاوى. 

جدير بالذكر ان آخر أعمال سمية  درويش كليب من غير ما أفكر" كلمات لينا جميل، وألحان ميدو الحلو، وتوزيع  زووم،  إخراج  نبيل مكاوى.

بينما طرحت سمية درويش، مؤخرًا فيديو كليب اغنية "متغيرة" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطى حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية.

تقول كلمات الاغنية:" متغيره ..من غير كلام نظرة عينيكي مبينه ..جواكي حاجه بتوجعك مش هينه ..قولي اللى فيكي تخبي ليه؟ مش مجبره .. واتعودي ..تنسي الوجع قبل الوجع ما يخوفك .. وماتقبليش فى الدنيا قوه تكتفك".
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