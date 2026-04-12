محافظات

رفع 52 طن مخلفات بنجع حمادي تزامناً مع احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهودها للارتقاء بمنظومة النظافة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس رؤية المحافظة في تحقيق بيئة حضارية آمنة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان رئيس المركز، بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية القروية، حملات نظافة موسعة استهدفت شوارع المدينة والقرى التابعة.

وأوضح الزمقان، أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 52 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة، ونقلها إلى المقالب العمومية بصورة منظمة، وشملت الأعمال محيط دور العبادة والكنائس والأديرة، إلى جانب الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، بما يضمن تقديم صورة حضارية تليق بالمواطنين والزائرين.

وتابع رئيس المركز، أن الجهود تمكنت من رفع التراكمات القديمة، وتحسين مستوى النظافة العامة بالميادين والشوارع الحيوية، مع تكثيف العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لضمان استمرارية الأداء والحفاظ على مستوى النظافة على مدار اليوم.

وأكد الزمقان، استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي خلال فترة الأعياد، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة في الأداء، بما يدعم جهود المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لأهالي نجع حمادي.

صورة ارشيفية

