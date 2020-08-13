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أخبار العالم

حراك 5 يونيو فى مالي يرفض مقترح الإيكواس بشأن لقاء الرئيس بوبكر كيتا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:10 م
مالي
مالي
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أمينة الدسوقى

رفض حراك 5 يونيو المعارض في مالي، مقترحا بشأن لقاء الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، المطروح من قبل مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان.


وقال حراك 5 يونيو في مالي خلال بيان له أنه "لا يمكنه الدخول في محادثات مع إبراهيم بوبكر كيتا، طالما أن نشطاءه يتعرضون للقمع من طرف قوات النظام القمعية".


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ومن المقرر أن تنتهى جولة جوناثان البوم فى مالي والتى تعد ثاني وساطة له بين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، والمطالبين باستقالته، حيث زار باماكو الاثنين الماضي، للمشاركة في حفل تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية.


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والتقى مبعوث "الإيكواس" زعيم الحراك محمود ديكو، والرئيس المالي، لكن وساطته لم تمنع الحراك من تنظيم مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة باماكو شارك فيها الآلاف من أنصاره، تدعو الرئيس للاستقالة.


وكانت مجموعة الإيكواس نظمت قمة استثنائية حول الأزمة المالية، خرجت بعدة اقتراحات من بينها بقاء الرئيس في السلطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، واستقالة النواب المتنازع حول انتخابهم في البرلمان.


وأعلن حراك 5 يونيو رفضه لمقترحات مجموعة دول غرب أفريقيا ، ومواصلة مظاهراته من أجل استقالة الرئيس، الذي يتهمه بـ"الفشل" في إدارة الأزمات الأمنية والاجتماعية والصحية في البلاد. 

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