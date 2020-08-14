برلماني يوجه رسالة هامة للمستأجرين والملاك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

وجه النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان رسالة هامة للمستأجرين والملاك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم والذى تقدم به إلى البرلمان خلال شهر يوليو الماضى.





وقال مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" خلال رسالته : قررت الدخول فى منطقة شائكة، ولكن بعد ما يتم تقديم المنتج ككل ويناقش فى لجنة الإسكان وأمام قاعة البرلمان سنصل لحل عادل يرضى المالك والمستأجر ويحل الأزمة بين الطرفين.





وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: نحن نتجه فى مشروع قانون الإيجار القديم إلى العلاقة الثابتة الملزمة، أما بالنسبة للعلاقة المتحررة بشأن رغبة المالك أو المستأجر، فإننى لا أؤيدها لأنه من الممكن ألا يوافق المستأجر على بيع الشقة للمالك





واختتم مخاليف تصريحاته قائلا:على سبيل المثال: "لو واحد مأجر بقانون 96 هيقضى المدة بتاعته 59 سنة ولو مأجر بالقانون القديم هيعيش فى الشقة هو والجيل اللى بعده".