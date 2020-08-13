اتعلمت من الغلطات| رضوى الشربيني توجه رسالة مهمة للسيدات.. فيديو

قالت الإعلامية رضوى الشربيني ، إنها شاهدت أشياء كثيرة خلال الأشهر الماضية، وتعلمت الكثير للفترة المقبلة، مؤكدة أن ما شاهدته جعلها أكثر جرأة وهدوءا. جرأة









وأضافت رضوى الشربيني خلال تقديمها برنامج " هى وبس" المذاع على قناة " سي بي سي سفرة" أنها اكتشفت أنها خلال المواسم الأربعة الماضية كانت تساعد السيدات من فروع الشجرة وليست من جذورها.





وأوضحت رضوى الشربينى، أن الموسم الخامس الحالى سيكون مختلفا عن المواسم الماضية، وأكدت أنها ستساعد السيدات على حل المشكلات من الجذور.





ولفتت إلى أن، الموسم الجديد سيساعد السيدات على حل مشكلات كثيرة، وأنها تعلمت من الغلطات التي وقعت فيها فى المواسم الماضية.





وأشار إلى أن برنامجها ليس له عداء مع أحد، ولكن العداء الوحيد الذى يواجه برنامجها عداء الفكرة، وكشفت أن هناك أشياء كثيرة سيتم عرضها وطرحها فى الفترة المقبلة.





وطالبت رضوى الشربينى الاعداد الخاص بها بتشغيل التكييف وفتح المداخلات، وذلك بسبب التوتر الذي تشعر به منذ بداية الحلقة.



