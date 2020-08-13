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أخبار البلد

الكويت تقرر عدم منح سمات الدخول لجميع الجنسيات إلا بعد موافقة لجنة طوارئ كورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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ا ش ا
قرر مجلس الوزراء الكويتي عدم منح سمات الدخول بجميع أنواعها لجميع جنسيات العالم، إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا".

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم - في مؤتمر صحفي عُقده اليوم الخميس عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء والتي ترأسها رئيس المجلس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - : "إن جميع قرارات المجلس مدروسة ومبنية على رؤى السلطات الصحية، ولا يحكمها أي اتجاهات أخرى، بل تكون فقط وفق المتطلبات الصحية".


وأضاف: "أن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضًا استمرار تطبيق الحظر الجزئي في جميع مناطق الكويت، على أن يراجع القرار في 20 أغسطس الجاري"، مؤكدًا أن الانتقال التدريجي الآمن، والانفتاح السليم أمر مهم حتى لا يكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات.

وكان طارق المزرم قد أعلن - في وقت سابق اليوم - موافقة مجلس الوزراء الكويتي على بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من المراحل الخمس للعودة للحياة الطبيعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وتكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر كذلك الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية دون حضور جمهور، مع تطبيق الاشتراطات الصحية، وذلك بدءًا من بعد غد السبت.

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