أمين الأطباء: سكن الجيش الأبيض بالمستشفيات الحكومية لا يليق بهم

قال الدكتور إيهاب الطاهر امين عام النقابة
العامة للأطباء، إن سكن الأطباء
بالمستشفيات الحكومية، لم يتم تطويرها بما يليق بالاطقم الطبيه.
أقرا
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واكد الطاهر لـ" صدي البلد" انه فى معظم المستشفيات سكن الاطباء حالته سيئة، وتوجد العديد من المشكلات.
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قارة إفريقيا كان مختلفا
واوضح الامين العام، بعض النقاط تلخص
مشاكل السكن مثل :
قلة عدد الأسرة التى لا تتناسب مع عدد الأطباء.
سوء حالة التجهيزات من أسرة و سخانات و مكيفات
و مراوح وغيرها.
سوء حالة دورات المياة والحمامات .
الطعام ليس بالجودة المناسبة فى العديد من
الاماكن.
لا يوجد اهتمام بالنظافة المتكررة للسكن.
فى العديد من الأحيان يقوم الأطباء بتجميع
أموال من بينهم لشراء تليفزيون أو مكيف مثلا.