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أخبار البلد

أمين الأطباء: سكن الجيش الأبيض بالمستشفيات الحكومية لا يليق بهم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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محمد غالي

قال الدكتور إيهاب الطاهر امين عام النقابة العامة للأطباء، إن سكن الأطباء بالمستشفيات الحكومية، لم يتم تطويرها بما يليق بالاطقم الطبيه.

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واكد الطاهر لـ" صدي البلد" انه فى معظم المستشفيات سكن الاطباء حالته سيئة، وتوجد العديد من المشكلات.

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واوضح الامين العام، بعض النقاط تلخص مشاكل السكن مثل :

قلة عدد الأسرة التى لا تتناسب مع عدد الأطباء.

 

سوء حالة التجهيزات من أسرة و سخانات و مكيفات و مراوح وغيرها.

سوء حالة دورات المياة والحمامات .

الطعام ليس بالجودة المناسبة فى العديد من الاماكن.

لا يوجد اهتمام بالنظافة المتكررة للسكن.

فى العديد من الأحيان يقوم الأطباء بتجميع أموال من بينهم لشراء تليفزيون أو مكيف مثلا.

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