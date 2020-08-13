خبير أوبئة: العالم لا يثق في فعالية اللقاح الروسي الجديد لـ علاج كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن العالم غير واثق في اللقاح الروسي لفيروس كورونا لـ عدة أسباب أولها مرحلة التجارب تستغرق عامين على الأقل.





وأكد عنان في تصريحات لـ" صدى البلد" أن اللقاح لكي يطور في الظروف العادية (ما قبل كورونا) يمر بي:

١ - مرحلة التجارب في المختبر ثم على الحيوان (قد تأخذ سنين من البحث).

٢ - المرحلة الأولى على البشر: من أجل السلامة على عدد قليل من الناس (قد تمتد لسنة).

٣ - المرحلة الثانية على البشر: من اجل النجاعة (الفعالية) وقد تأخذ سنتين من الاختبارات السريرية.

٤ - المرحلة الثالثة على البشر: من اجل تأكيد النجاعة وقد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات

٥ - مرحلة الموافقة والتسجيل والتسعير

وأوضح خبير الأوبئة، أنه بسبب حدوث جائحة كورونا تم تسريع المراحل من قبل الهيئات الدولية لتكون اقل من سنتين وتشجيع شركات الدواء لضم مرحلتين في نفس التجربة السريرية (الأولى من الثانية مثلا) لذلك وجدنا هذا السباق من 173 لقاحا محتمل حتى الآن 8 منهم وصلوا للمرحلة الثالثة وكل هذه التجارب بتسجل على موقع منظمة الصحة العالمية وموقع (www.clinicaltrials.gov)





وأضاف عنان، أن اللقاح الروسي الذي تبتكره جمالايا (Gamalaya institute) تم تسجيلة يوم 18 يونيو على الموقع للمرحلة الاولى وضمها للمرحلة التانية بعد ذلك بعدد 40 شخص فقط (بعد التقصي طلعو ان كلهم عساكر روس) وبعد اسبوعين ظهر على التلفزيونات كيريل ديمتريف رئيس (Russian Direct Investment Fund - RDIF) الممول للبحث العلمي في روسيا واقوى جهة بحثية في تصريح غريب ان اللقاح نجح بالفعل وتم ظهور مضادات أجسام بالفعل لدى الأشخاص المتعاطين لهذا اللقاح، الغريب انه لا احد يتسرع بتلك الطريقة بعد فترة قصيرة.





وتابع: ذلك اللقاح (Adenovirus vector) نفس التكنولوجيا الخاصة بلقاح الصين (Cansino) الذي أخذ موافقة مبدئية ونتايجه كانت غير مبشرة لأن مضادات الأجسام اختفت بعد فترة، ومن هنا نستطيع القول ان مضادات الأجسام ليست معيار نجاح اللقاح لانه نجاح قصير المدى لكن المهم رد فعل (T-cells) لانها تصنع ذاكرة طويلة المدى لاي لقاح وذلك يتخذ كثير من الوقت، وذلك لم يثبت في اللقاح الروسي.





وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم بعد موافقة وزارة الصحة الروسية.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال الرئيس الروسي، أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بفعالية كبيرة، ويشكل مناعة مستقرة".







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وتابع: "أكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة"، مشيرا إلى أن ابنته أخذت لقاح كورونا الروسي.





وأكد بوتين أن "روسيا ستبدأ قريبا إنتاج لقاح كورونا على مستوى واسع"؛ كما شدد على أن "عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ومن دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددون وأخيرا إلى المواطنين العاديين".

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بانتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب.

وقبل أيام أعلنت روسيا الانتهاء من التجارب على اللقاح، والموافقة عليه، ليسجل تاريخ اليوم موعدا مهما للعالم كله ، وأعلنت تصنيع 40 مليون جرعة أولية يتم تطعيمها للعاملين فى المجال الطبي وكبار السن.

وتم تطوير اللقاح من قبل وزارة الدفاع الروسية ومركز "جماليا" الوطنى للأبحاث، ودخل اللقاح مرحلة التجارب السريرية فى يونيو الماضي باختباره على 38 متطوعًا من الجيش الروسي.