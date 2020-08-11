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أخبار العالم

ترامب مرة أخرى: أريد حضور بوتين لقمة الـ7 الكبار

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:21 ص
بوتين وترامب في لقاء
بوتين وترامب في لقاء سابق
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محمد علي
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في عقد قمة مجموعة السبعة الكبار بعد الانتخابات الرئاسية في بلاده، معبرًا عن رغبته أيضًا في دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور للقمة، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".


وتعليقا منه على قمة مجموعة السبعة المنتظرة، قال ترامب: "أود عقد القمة في أي فترة بعد الانتخابات (في نوفمبر)، وهم يريدونها في سبتمبر"، مشيرا إلى أن القمة قد تعقد عبر الفيديو أو من خلال اجتماع.


وأضاف ترامب أنه قدم اقتراحا بعقد القمة بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي من المقرر أن تجري في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى "أننا نحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير في ذلك لأن هذا أمر مهم وG7 مهمة جدا".


وردا على سؤال حول دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة G7، قال ترامب: "لا أعرف، لكننا دعونا عددا من الأشخاص للاجتماع، وأنا أود دعوته، أعتقد أنه لاعب مهم وسندعو عددا من الأشخاص الذين ليسوا أعضاء في G7".


وليست هذه المرة الأولى التي يعبر فيها ترامب عن رغبته بحضور روسيا للقمة، إلا أن دول  مثل كندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، رفضت ذلك.


ولا تعني رغبة ترامب في قدوم بوتين أن العلاقات بين البلدين في أفضل أحوالها، إذ تشهد قضايا خلافية ما زالت قائمة، حول مزاعم تدخل روسيا في انتخابات ترامب في 2016، وغير ذلك، لكن ترامب عبر غير مرة عن احترامه لرجل الكرملين.

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