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أخبار العالم

إيطاليا تبدأ تجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
يبدأ مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية بالعاصمة الإيطالية روما تجارب سريرية للقاح إيطالي ضد وباء فيروس كورونا على ثلاثة متطوعين في الفترة ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "اكي".

وأوضح المستشفى الذي أعلن عن تقدم أكثر من ثلاثة آلاف متطوع، أن المتطوعين الاوائل الثلاثة سيخضعون لمراقبة صحية متواصلة، وفي حال لم تتم ملاحظة أي أعراض سلبية كبيرة، سيتم حقن جرعات عالية من اللقاح على ثلاثة متطوعين جدد في الفترة ما بين 7 و 9 سبتمبر القادم.

وأشارت إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، نيكولا تزينغاريتي أعرب عن سعادته ازاء “التجاوب الاستثنائي للمتطوعين”، مشيرا في تغريدة عبر منصة (تويتر) الى أن اللقاح الإيطالي الذي سيتم اختباره في مستشفى سبالانزاني حظي بدعم مالي من مقاطعة لاتسيو، التي يرأسها،  ومن وزارة الجامعات والبحوث الايطالية.

وأعلنت وزارة الصحة الايطالية تسجيل 4 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا وتسجيل 259 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشكل مؤشرا على تراجع في الإصابات اليومية وذلك بعد يوم من الإعلان عن 463 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع  إلى 35 ألفا و209 أما الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 13 ألفا و368.

ويصل بذلك العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ تفشي كورونا الى 250 ألفا و825 ويبقى 779 مريض يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات.
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