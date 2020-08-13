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رياضة

أتليتكو مدريد ضد لايبزيج.. دييجو كوستا يقود هجوم الأتلتي رفقة يورينتي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، عن تشكيل فريقه أمام لايبزيج، على ملعب خوسيه الفالادي، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفن سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – رينان لودي

الوسط: هيكتور هيريرا – كوكي – ساؤول نيجيز – يانيك كاراسكو

الهجوم: ماركوس يورينتي – دييجو كوستا

تشكيل لايبزيج:

حراسة المرمى: بيتر جولاسكي

الدفاع: مارسيل هالستنبرج – دايوت أوباميكانو – لوكاس كلوسترمان - آنخيلينيو

الوسط: مارسل سابيتسر – كيفن كامبل – كونراد لايمر

الهجوم: كريستوفر نكونكو – يوسف بولسن – داني أولمو

ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة  مدربه دييجو سيميوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لقطع خطوة جديدة نحو التتويج بدوري الأبطال.

في المقابل يطمح لايبزيج في مواصلة مفاجآته بالبطولة بخطف انتصار ثمين في لقاء الليلة، وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان لايبزيج حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على توتنهام 4 - 0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 16.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي بدوري الأبطال بنظام المباراة الواحدة في مدينة لشبونة البرتغالية بدلا من مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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