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أخبار العالم

شاهد.. بلدية تل أبيب تضيء مبناها بألوان علم الإمارات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أضاءت بلدية تل أبيب، اليوم الخميس، مبناها بألوان العلم الإسرائيلي والإماراتي، احتفالا بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال رون حولداي، رئيس البلدين، أهنئ رئيس الوزراء على هذا الانجار المزدوج للسلام مع الامارات وإلغاء خطة فرض السيادة الإسرائيلية، فالإجراءان مهمان جدا لأمن إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخطوة جاءت بعد أن كتب يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طالب فيها بإضاءة مبنى البلدية بألوان العلمين الإماراتي والإسرائيلي.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية شارك فيها الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، ورجل الاعمال حاييم صبان.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي قمة ثلاثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لتوقيع الاتفاق في البيت الأبيض.

ودعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ولي عهد أبوظبي، إلى زيارة القدس قائلا :أهلا وسهلا"، فيما وصف نتنياهو الاتفاق بأنه تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية
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