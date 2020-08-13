رئيس قطاع المديريات يتابع عملية تجهيز لحوم الأضاحي

تابع الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف، يرافقه الشيخ علاء شعلان رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه البحري ، والشيخ محمد نور عثمان مستشار قطاع المديريات، عملية تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين بمحافظة القاهرة.





وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم عملية التشفية ، والتبريد والتجميد ، والتجهيز للنقل ، استعدادا لتوزيعها على الأسر المستحقة.





وصرح الشيخ / صبري ياسين بأنه تم اليوم الخميس 13 / 8 / 2020 م توزيع 16 طن لحوم على مديريات : (القاهرة – القليوبية – الإسكندرية – الجيزة – الشرقية) ، بواقع (3) طن لمحافظات ( القاهرة – القليوبية –الجيزة – الشرقية) و (4) طن لمديرية (الإسكندرية) . وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن (96) ألف كيلو من اللحوم .



