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ديني

رئيس قطاع المديريات يتابع عملية تجهيز لحوم الأضاحي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:32 م
لحوم الاضاحي
لحوم الاضاحي
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عبد الرحمن محمد
تابع الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف، يرافقه الشيخ علاء شعلان رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه البحري ، والشيخ محمد نور عثمان مستشار قطاع المديريات، عملية تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين بمحافظة القاهرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم عملية التشفية ، والتبريد والتجميد ، والتجهيز للنقل ، استعدادا لتوزيعها على الأسر المستحقة.

وصرح الشيخ / صبري ياسين بأنه تم اليوم الخميس 13 / 8 / 2020 م  توزيع 16 طن لحوم  على مديريات :  (القاهرة – القليوبية  – الإسكندرية  – الجيزة – الشرقية) ، بواقع (3) طن لمحافظات ( القاهرة – القليوبية  –الجيزة – الشرقية) و (4) طن لمديرية (الإسكندرية) . وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن (96) ألف كيلو من اللحوم  .

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