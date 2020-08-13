حزين على اللاعب.. أحمد حسن لـ صدى البلد: رمضان صبحي لم ينظر للمستقبل

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، رأيه في إدارة الأهلي لملف تمديد إعارة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، أو شرائه نهائيا.
وقال الصقر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، الأهلي لم يخطئ ولا اللاعب ولكن سياسة المفاوضات في القلعة الحمراء يجب أن تتغير، ولا بد أن يعلم الجميع أن عصر الاحتراف يحق لأي لاعب اختيار مصلحته، لكن ألوم على رمضان صبحي في أنه لم ينظر إلى المستقبل بل نظر تحت قدميه.
وأضاف: حزين على اللاعب لأنه اختار الاستمرار في الدوري المصري وعدم استكمال مشواره الاحترافي، فلديه الإمكانيات البدنية والفنية التي تجعله لاعب في الصفوف الأولى في أوروبا ، والـ100 مليون قيمة تعاقده مع بيراميدز في 3 سنوات كما تردد في وسائل الإعلام سيحصل عليهم في موسم واحد خلال عام او اثنين يثبت فيهم قدراته في أوروبا.
وأشار أحمد حسن عميد لاعبي العالم ، إلى أن رمضان صبحي لابد وأن يعيد حساباته وينظر لزملائه المحترفين وفي مقدمتهم محمد صلاح، ويستغل ميزة ان سنه صغير وامكانياته كبيرة وان الاحتراف بوابته الكبيرة وليس الاستمرار في الدوري المصري من أجل المقابل المادي، لأن بعد 3 سنوات ستكون فرصة احترافه مجددا ضعيفة جدا.