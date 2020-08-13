حزين على اللاعب.. أحمد حسن لـ صدى البلد: رمضان صبحي لم ينظر للمستقبل

هدرسفيلد الإنجليزي، أو شرائه نهائيا.









وقال الصقر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، الأهلي لم يخطئ ولا اللاعب ولكن سياسة المفاوضات في القلعة الحمراء يجب أن تتغير، ولا بد أن يعلم الجميع أن عصر الاحتراف يحق لأي لاعب اختيار مصلحته، لكن ألوم على رمضان صبحي في أنه لم ينظر إلى المستقبل بل نظر تحت قدميه.









وأضاف: حزين على اللاعب لأنه اختار الاستمرار في الدوري المصري وعدم استكمال مشواره الاحترافي، فلديه الإمكانيات البدنية والفنية التي تجعله لاعب في الصفوف الأولى في أوروبا ، والـ100 مليون قيمة تعاقده مع بيراميدز في 3 سنوات كما تردد في وسائل الإعلام سيحصل عليهم في موسم واحد خلال عام او اثنين يثبت فيهم قدراته في أوروبا.







