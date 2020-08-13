AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار رئيس لبنان: 15 مليار دولار خسائر انفجار مرفأ بيروت

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:11 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
هاني حسين
قال رفيق شلالة مستشار الرئيس اللبناني، إن  حادث انفجار مرفأ بيروت حدث في ظل معاناة لبنان من ظروف مالية واقتصادية صعبة خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شلالة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي": "لم نتلق مبالغ مالية كمساعدات حتى الآن".

وتابع رفيق شلالة: "المساعدات الحالية ممثلة في مواد غذائية وادوية ومستلزمات طبية واماكن الإيواء وإغاثة الجرحى والمصابين والمشردين".

وأشار إلى عملية بناء لبنان  تحتاج إلى وقت  والخسائر في مرفأ بيروت تقدر بـ 5 مليارات دولار، والخسائر في المباني  والمنشات تتجاوز 10 مليارات دولار".

ولفت رفيق شلالة إلى التحقيقات سوف تحدد المسؤول عن وضع تلك المواد شديدة الانفجار في مرفأ بيروت".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 67 قتيلا

مجلس الوزراء اللبناني: حالة طواريء في بيروت لأسبوعين وتشكيل خلية أزمة

انفجار بيروت| استحداث 4 مستشفيات ميدانية لمواجهة تداعيات فاجعة لبنان

انفجار لبنان.. السنيورة لدول العالم: بيروت تناديكم وبحاجة إلى مساعدتكم

طائرة حربية| مواطنة لبنانية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن انفجار بيروت

انفجار مرفأ بيروت.. أمريكا تقدم مساعدات لـ لبنان بقيمة 17 مليون دولار

ترشيحاتنا

مختار مختار : الأهلي لن يقف على رمضان صبحي ..والابيض لن ينافس على لقب الدوري .. وأرفض تدريب الزمالك.. وكلام مصطفى يونس عن المجاملات خطأ (حوار)

غلق جزئي لنفق النهضة 5 ساعات لمدة 3 أيام للصيانة

حريق بعدة منازل بقنا يتسبب في إصابة 10 أشخاص باختناق

باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

بعد رحيله عن الأهلي.. ارتياح في المنتخبات لانتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

زوج يضع تمثالا بالحجم الطبيعي لشريكة حياته بالمنزل.. اعرف الحكاية