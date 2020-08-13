مستشار رئيس لبنان: 15 مليار دولار خسائر انفجار مرفأ بيروت

حادث انفجار مرفأ بيروت حدث في ظل معاناة لبنان من ظروف مالية واقتصادية صعبة خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا. قال رفيق شلالة مستشار الرئيس اللبناني، إن





وأضاف شلالة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي": " لم نتلق مبالغ مالية كمساعدات حتى الآن ".





وتابع رفيق شلالة: " المساعدات الحالية ممثلة في مواد غذائية وادوية ومستلزمات طبية واماكن الإيواء وإغاثة الجرحى والمصابين والمشردين".





وأشار إلى عملية بناء لبنان تحتاج إلى وقت والخسائر في مرفأ بيروت تقدر بـ 5 مليارات دولار، والخسائر في المباني والمنشات تتجاوز 10 مليارات دولار".





ولفت رفيق شلالة إلى التحقيقات سوف تحدد المسؤول عن وضع تلك المواد شديدة الانفجار في مرفأ بيروت".



