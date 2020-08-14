عودة محمد هنيدي وهيفاء وهبي للتصوير من جديد

عاد المخرج كريم العدل لتصوير مسلسله الجديد "اسود فاتح" بعد توقف بسبب تفجيرات بيروت الأخيرة.
تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها وتبدأ رحلة الصراعات فى العمل الذى توقف العمل 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان.
تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها وتبدأ رحلة الصراعات فى العمل الذى توقف العمل 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان.
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