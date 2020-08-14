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فن

عودة محمد هنيدي وهيفاء وهبي للتصوير من جديد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:32 ص
صدى البلد
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نبيل العدوي
عاد المخرج كريم العدل لتصوير مسلسله الجديد "اسود فاتح" بعد توقف بسبب تفجيرات بيروت الأخيرة.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها وتبدأ رحلة الصراعات فى العمل الذى توقف العمل 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان.

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كما عاد المخرج شريف عرفة لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" بعد إجازة عيد الأضحى وتجهيز بعض الديكورات.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

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