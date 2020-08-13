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رياضة

استاد السلام فنكوش| مصطفى يونس: مرتضى منصور مختلف تماماَ عن أي رئيس ناد في مصر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:02 م
مصطفى يونس
مصطفى يونس
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عمرو ابوبكر
كشف مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في افتتاح استاد الأهلي، وما فعله مجلس الخطيب خلال فترة توليه مجلس ادارة النادي.

وقال يونس خلال مداخلة هاتفية على فضائية الزمالك إن "الأهلي لم يدعُني لافتتاحية الفنكوش الذي وهم به الجماهير والناس".


وأضاف يونس أن، "استاد السلام فنكوش، هل عندما اضع صوري على مكان أصبح ملكي استاد السلام مستأجر بـ 35 مليون جنيه وليس ملكاََ للنادي الأهلي".

وأشار يونس الى أن، "مرتضى منصور مختلف تماماََ عن أي رئيس آخر في مصر فهو معلم كبير، وصنع ما لم يستطع أحد إنجازه".

وأكمل: لابد أن ينظر الناس لنادي الزمالك وما تم انجازه بداخله والبطولات التي تحققت خلال عهد رئيسه المستشار مرتضى منصور.
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