مصدر إسرائيلي: البحرين قد تكون الدولة التالية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

قال مصدر إسرائيلي لقناة كان العبرية، اليوم الخميس، إن البحرين من المتوقع أن تكون الدولة العربية التالية التي ستعلن عن تدشين علاقات رسمية مع إسرائيل.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اليوم اتفاق إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات الثنائية برعاية أمريكية.





وأعلنت الإمارات رسميا توصلها لاتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل وقف إسرائيل لمخطط فرض سيادتها على أراضي الضفة الغربية.





ووصل نتنياهو الاتفاق بأنه يوم تاريخي ويؤرخ لمرحلة جديدة من العلاقات الإسرائيلية العربية، وتاريخ الشرق الأوسط.





وأشار نتنياهو إلى أن الاتفاق يتضمن علاقات دبلوماسية وتجارية وتسيير رحلات طيران مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي.





ووجه مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية والسياسية خالد بن أحمد آل خليفة، التحية للإمارات عقب اتفاق السلام الذي توصلت إليه مع إسرائيل. وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نحيي الامارات على موقفها الحافظ للحقوق دون تفريط، وخطوتها الجادة تجاه إحلال السلام ووضع أسس الازدهار المشترك لشعوب المنطقة".





وجاء في بيان مشترك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".





ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".