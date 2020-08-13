AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تريند رقم 9 على يوتيوب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:38 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا جدًا حيث احتلت التريند رقم 9 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب" كما حققت ما يقرب من ربع مليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس
يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتوحشيني لـ فضل شاكر تحقق 8 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

فضل شاكر يقترب من 9 ملايين مشاهدة بـ «بتوحشيني»

فضل شاكر يحصد 9 ملايين مشاهدة بـ «بتوحشيني»

بعد يومين من طرحها.. أغنية معقولة لـ علي صابر تحقق 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

فضل شاكر يحصد 12 مليون مشاهدة بـ«بتوحشيني»

إليسا تهنئ أحلام الشمسي بعيد الأضحى

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: نمط انتشار وباء كورونا في قارة إفريقيا كان مختلفا

بعد رحيله عن الأهلي.. ارتياح في المنتخبات لانتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز

حالتان مصابتان بـ كورونا بين صفوف فريق بلدية المحلة

شوق الهادي تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا

حريق بعدة منازل بقنا يتسبب في إصابة 10 أشخاص باختناق

تسلم الأيادي .. آخر أغاني سمير الإسكندراني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين