مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة طيران أفيارى الأوروبية.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الخميس، أولى رحلات شركة أفيارى للطيران القادمةمن( مولدوفا ) و على متنها ١٨٠ راكبا، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.









وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه فور هبوطها تعبيرًا عن السعادة لإستقبال الرحلات الجديدة وكان في إستقبال الركاب الطيار نبيل الملاح مدير المطار مع فريق العلاقات العامة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .





ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة رحلة واحدة أسبوعيًا بنظام الطيران العارض لنفس شركة الطيران خلال فترة الموسم الصيفى الحالى .



